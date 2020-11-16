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Жительница Карелии успела выпить украденную бутылку водки до прихода полицейских

Новости. Криминал
14:47, 17 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо
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В Беломорске пьяная покупательница вынесла из магазина водку и продукты, несмотря на протест продавцов.

По сообщению МВД Карелии, в дежурную часть ОМВД России по Беломорскому району обратилась продавец местного магазина и заявила о краже товара. По ее словам, посетительница отказалась оплачивать товар и, несмотря на требования персонала, вынесла из торговой точки продукты и алкоголь.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Пока следователь работал на месте, оперативник выяснил, куда направилась женщина, обокравшая магазин. Опросив жильцов многоквартирного дома, сотрудник уголовного розыска установил, где проживает гражданка, подходящая под описание. Она открыла дверь полицейскому и созналась в содеянном. Полицейские изъяли пустую бутылку водки. Женщина успела выпить украденный алкоголь.

Впоследствии "грабительница" рассказала, что когда пришла в магазин, находилась в состоянии опьянения, и в тот момент ей было все равно, что она нарушает закон. Поэтому ответив продавцам, что ничего оплачивать не будет, похитила из магазина спиртное и продукты.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петрозаводске молодой человек пытался ночью вынести из магазина сигареты и алкоголь.

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