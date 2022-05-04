Жительница Карелии забрала оставленный на прилавке кошелек и стала фигуранткой уголовного дела

Олончанке грозит до двух лет лишения свободы за кражу кошелька, оставленного невнимательной односельчанкой в овощном отделе магазина.

В олонецкую полицию поступила информация, что в одном из магазинов города совершена кража. Участковый выехал на место происшествия и разобрался в обстоятельствах случившегося, рассказали в МВД Карелии.

Потерпевшая объяснила, что на кассе не смогла найти свой кошелек с наличностью, а также дебетовыми и кредитными картами. Женщина вспомнила, что, собирая продуктовую корзину, выложила аксессуар на прилавок в овощном отделе. Однако к тому моменту, когда она за ним вернулась, вещи и след простыл.

В ходе просмотра камер видеонаблюдения, расположенных в торговом зале, стало понятно, что кошелек похитила одна из посетительниц. Участковый установил личность подозреваемой: ею оказалась 55-летняя местная жительница. Она дала признательные показания и рассказала, что наличные — около 5 000 рублей оставила себе, не успев потратить, остальное — выбросила.

Полиция изъяла деньги и нашла кошелек с банковскими картами. В настоящее время все похищенное имущество возвращено законной владелице.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, пожилая женщина на севере Карелии совершила преступление и сожгла улики.