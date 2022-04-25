Пожилая женщина на севере Карелии совершила преступление и сожгла улики

Кража кошелька попала на камеры видеонаблюдения в Кеми, сообщили в МВД республики.

В полицию Кемского района с заявлением о краже обратилась 57-летняя горожанка. У жительницы Кеми в магазине пропал кошелек, где было 18 с половиной тысяч рублей.

Раскрыть преступление помогли камеры наблюдения — по ним сотрудники уголовного розыска установили, что потерпевшая после оплаты забыла кошелек в корзине. Другая посетительница заметила его и взяла.

Полицейские задержали 62-летнюю подозреваемую, которая рассказала, что даже не пыталась найти владельца кошелька. Женщина просто потратила наличные, а кошелек сожгла.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Подозреваемая призналась в преступлении и обязалась возместить ущерб.