Жительнице Петрозаводска сделали перерасчет за горячую воду

Из-за сбоя в программе петрозаводчанке начисляли плату за услугу по нормативам, а не по показаниям счетчиков.

Ресурсоснабжающая компания выполнила корректировку платы жительнице в многоквартирном доме за горячее водоснабжение



В Госкомитет по жилищному надзору обратилась жительница Петрозаводска. Она сообщила, что при расчёте платы за горячее водоснабжение ресурсоснабжающая организация не учитывала показания счетчиков, а производила начисления по нормативу.



Специалисты отдела надзора и контроля платы установили, что ПАО «ТГК-1», которое является исполнителем коммунальной услуги по горячему водоснабжению, из-за технической ошибки в программном обеспечении не учитывало показания индивидуальных приборов учета при расчёте за коммунальную услугу. Поэтому начисление платы за горячее водоснабжение осуществлялось исходя из норматива потребления горячей воды.



В итоге заявительнице произвели перерасчёт платы за горячее водоснабжение с марта по октябрь прошлого года с учётом показаний счетчиков.



Общая сумма перерасчёта составила больше 12 тысяч рублей.



Руководство компании сообщило в Госкомитет, что специалисты ТГК-1 предпринимают все необходимые меры для исключения аналогичных ситуаций в дальнейшем.