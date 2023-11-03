Жительницу Карелии обвинили в создании финансовой пирамиды

В Костомукше местная предпринимательница задолжала сразу нескольким «обманутым вкладчикам».

На севере Карелии разгорелся скандал: жительницу Костомукши обвиняют в мошенничестве. Женщину знают как бизнес-леди, но за последнее время ее имя получило в местных соцсетях скандальную славу.

Костомукшанку обвиняют сразу в нескольких нелегальных схемах, но принцип, судя по всему, был одним и тем же: набирать в долг все больше и больше денег, чтобы затем в какой-то момент их не отдать.

Пострадавших от действий женщины, судя по отзывам в пабликах, уже несколько человек. При этом костомукшанка ранее дважды судилась, как раз из-за невыплаченного долга.

Подробнее о ситуации в городе горняков Карелии читайте в статье «Столицы на Онего».