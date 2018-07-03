Жительницу Карелии, организовавшую азартные игры, будут судить

В Костомукше перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в незаконном проведении азартных игр, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в период с 2017 года по 2018 год жительница Костомукши незаконно проводила азартные игры в родном городе. Для этого она использовала игровое оборудование с технической поддержкой, имеющей доступ к сети Интернет. В результате указанной незаконной деятельности женщина получала доход, которым распоряжалась по собственному усмотрению.

В ходе обысков проведенных следователями изъято игровое оборудование и документация на него, а также другие вещественные доказательства.

Учитывая, что костомукшанка впервые совершила преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, полностью признала вину и возместила ущерб, следователем направлено в суд ходатайство о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в отношении нее с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.