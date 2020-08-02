Знакомство с мужчиной на 10 лет моложе печально закончилось для петрозаводчанки

Случайный знакомый оставил без телефона 32-летнюю жительницу Петрозаводска.

По сообщению МВД Карелии, обратившаяся в полицию обратилась 32-летняя петрозаводчанка рассказала, что прогуливаясь летним днем в центре города, она познакомилась с молодым человеком. Присев на скамейку, оба разговорились, но толком узнать подробности друг о друге не успели – даме пришлось отлучиться. Потеряв из виду недавнего спутника, женщина вдруг вспомнила, что на скамейке оставила сумочку с мобильным телефоном. Спешно вернувшись к месту беседы, владелица гаджета расстроилась окончательно – исчез и молодой человек, и ее аксессуар.

Сотрудники уголовного розыска установили личность малознакомого женщине петрозаводчанина. По версии полицейских, нигде не работающий, ранее судимый 21-летний молодой человек воспользовался забывчивостью спутницы и, похитив сумку, спешно скрылся. Поняв, что из ценного ему достался лишь телефон, тот сбыл средство связи. По сведениям оперативников, петрозаводчанин уже не раз был уличен в имущественных преступлениях.

В настоящее время по факту кражи расследуется уголовное дело.

Ранее жительница Карелии влезла в большие долги из-за красивых обещаний и незнакомых слов.