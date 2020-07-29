Жительница Карелии влезла в большие долги из-за красивых обещаний и незнакомых слов

В полицию Петрозаводска обратилась 52-летняя женщина, сообщили в МВД Карелии.

Горожанка рассказала, как хотела заработать на бирже.

В мае она нашла в интернете объявление, обещавшее быстрый и легкий заработок. Перейдя по ссылке на сайт, увидела информацию про инвестиции, биржи, ставки, акции. Много красивых обещаний и малопонятных терминов подогрели её интерес, и жительница карельской столицы оставила свои данные в анкете.

Через некоторое время ей поступил звонок. С женщиной общались разные "специалисты", последний из них представился Даниилом и сообщил, что будет ей помогать. Он убедил женщину установить приложение.

Так, с мая по июль, женщина поддерживала общение с помощником через мессенджер. Он все обещал, что скоро суммы на ее счете начнут расти. Так и произошло. В середине лета рост ее заработка выглядел колоссальным. Каждый день сумма на счете увеличивались на сотни тысяч рублей.



Горожанка было ослеплена успехом, и, увидев сумму более одного миллиона рублей, тут же связалась с Даниилом. Тот ей посоветовал срочно вложиться еще и как можно больше, ведь цена акций растет, заработать можно миллиарды.

Женщина отправилась в банк и под 16% годовых оформила кредит на 5 лет. Всю сумму кредита – 600 тысяч рублей она перевела на продиктованные куратором счета. Она продолжила наблюдать за счетом, но деньги не поступали, куратор не отвечал. Тогда петрозаводчанка сильно расстроилась, удалила всю переписку с куратором и приложения. И только через 4 дня обратилась в полицию.

Всего женщина лишилась 660 тысяч рублей.



Проводится проверка.

Ранее мошенники оформили на жительницу Карелии кредит в размере полумиллиона рублей.