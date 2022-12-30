2022 год потрепал экономику Карелии

Главной проблемой в 2022 году стала адаптация экономики к работе в условиях западных санкций.

После 24 февраля экспорт в Европу, от которого во многом зависела экономика Карелии, оказался закрыт. Бизнесу, чтобы выжить, пришлось «подпрыгивать и переобуваться в воздухе», как образно выразился Юрий Айвазов — гендиректор одного из флагманов карельской промышленности, компании «Карелия Палп». Экспортные предприятия стали искать новые рынки сбыта — внутри России, в странах Азии, Африки и Ближнего Востока. Давалось это не просто, и полностью компенсировать потерю западных партнеров не удалось до сих пор. Одно из ведущих промышленных предприятий Карелии — компания «АЕК» в Костомукше вообще оказалось на грани остановки и объявило о возможных массовых сокращениях персонала.

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