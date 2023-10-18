21 октября - День единого приема граждан и представителей организаций в районах и округах Карелии

День единого приема граждан и представителей организаций, который возможен и без предварительной записи, пройдет в Карелии 21 октября 2023 года с 11 часов до 18 часов.

21 октября 2023 года Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков проведет прием жителей Кондопожского муниципального района.

Ориентировочно время приема одного человека ограничено 15 минутами. Граждане, обратившиеся на прием без предварительной записи, принимаются после окончания приема записавшихся по предварительной записи (прием проводится по принципу «до последнего заявителя»).

Кондопожский район

А.О. Парфенчиков – Глава Республики Карелия,

Д.А. Родионов – Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам экономики,

Н.В. Кармазина – Первый заместитель Министра образования и спорта Республики Карелия (по вопросам образования),

А.В. Чивин – Первый заместитель Министра образования и спорта Республики Карелия (по вопросам спорта),

П.В. Банковский – Первый заместитель министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия,

А.Н. Мелентьев – Заместитель Министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия,

Г.Ю. Матвеева – Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия,

О.В. Кучкова – Первый заместитель Министра имущественных и земельных отношений Республики Карелия,

А.В. Детков – Заместитель Министра социальной защиты Республики Карелия,

А.Э. Темнышев – Председатель Государственного комитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору

Телефон: 8-964-317-83-45; (8-81451) 7-94-52;

Адрес: г. Кондопога, пл. Ленина, д.1 (администрация Кондопожского муниципального района).

Калевальский район

А.Н. Лесонен – Министр культуры Республики Карелия.

Телефон: (8-81454) 4-11-05;

Адрес: п. Калевала, ул. Советская, д.11 (администрация Калевальского муниципального района).

Кемский район

О.И. Чебунина – Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по развитию инфраструктуры.

Телефон: (8-81458) 7-04-33;

Адрес: г. Кемь, пр. Пролетарский, д. 30 (администрация Кемского муниципального района).

Лахденпохский район

Я.С. Свидская – Министр имущественных и земельных отношений Республики Карелия.

Телефон: (8-81450) 4-54-98;

Адрес: г. Лахденпохья, ул. Советская, д. 7А (администрация Лахденпохского муниципального района).

Лоухский район

Ю.А. Шабанов – Представитель Главы Республики Карелия в Законодательном Собрании Республики Карелия.

Телефон: (8-81439) 5-15-53;

Адрес: пгт Лоухи, ул. Советская, д. 27 (администрация Лоухского муниципального района).

Медвежьегорский район

С.В. Киселев – Министр национальной и региональной политики Республики Карелия.

Телефон: (8-81434) 5-60-61;

Адрес: г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д. 7 (администрация МО «Медвежьегорский муниципальный район»).

Муезерский район

О.В. Руотцелайнен – исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Карелия.

Телефон: 8-960-218-25-25, (8-81455) 3-36-30;

Адрес: п. Муезерский, ул. Октябрьская, д. 28 (администрация Муезерского муниципального района).

Олонецкий район

О.В. Палкина – исполняющий обязанности Министра сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия.

Телефон: (8-81436) 4-15-06;

Адрес: г. Олонец, ул. Свирских дивизий, д. 1 (администрация Олонецкого национального муниципального района).

Питкярантский район

Г.В. Фандеев – Заместитель Министра национальной и региональной политики Республики Карелия.

Телефон: (8-81433) 4-11-53;

Адрес: г. Питкяранта, ул. Ленина, д.13 (администрация Питкярантского муниципального района).

Прионежский район

Л.А. Подсадник – Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по социальным вопросам.

Телефон: (8-8142) 57-84-10;

Адрес: г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14 (администрация Прионежского муниципального района).

Пряжинский район

Т.П. Игнатьева – Заместитель Главы Республики Карелия – Руководитель Администрации Главы Республики Карелия.

Телефон: (8-81456) 3-12-63;

Адрес: пгт Пряжа, ул. Советская, д. 61 (администрация Пряжинского национального муниципального района).

Пудожский район

О.А. Ермолаев – Министр экономического развития Республики Карелия.

Телефон: (8-81452) 5-17-33;

Адрес: г. Пудож, ул. Ленина, д. 90 (администрация Пудожского муниципального района).

Сегежский район

Д.Р. Гурков – Министр промышленности и торговли Республики Карелия.

Телефон: 8-921-466-83-14, (8-81431) 4-24-24;

Адрес: г. Сегежа, ул. Ленина, д. 9А (администрация Сегежского муниципального района).

Сортавальский район

С.Ю. Щебекин – Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия.

Телефон: (8-81430) 4-53-42, 4-75-74, 4-53-34, 4-53-02;

Адрес: г. Сортавала, пл. Кирова, д. 11 (администрация Сортавальского муниципального района).

Суоярвский муниципальный округ

В.В. Россыпнов – Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия.

Телефон: (8-81457) 5-14-50;

Адрес: г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6 (администрация Суоярвского муниципального округа).

Беломорский район

О.А. Соколова – Министр социальной защиты Республики Карелия.

Телефон: (8-81437) 5-10-50;

Адрес: г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 9 (администрация МО «Беломорский муниципальный район»).

Костомукшский городской округ

Р.Г. Голубев – Министр образования и спорта Республики Карелия.

Телефон: 8-911-664-20-21;

Адрес: г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5 (Администрация Костомукшского городского округа).

Петрозаводский городской округ

А.Е. Чепик – Первый заместитель Главы Республики Карелия – Премьер-министр Правительства Республики Карелия.

Телефон: (8-8142) 71-35-55;

Адрес: г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 2 (Администрация Петрозаводского городского округа).

В Петрозаводске прием граждан также будет проводиться непосредственно в органах власти республики:

А.Н. Павлов – исполняющий обязанности Министра природных ресурсов и экологии Республики Карелия.

Телефон: (8-8142) 79-67-01 (доб.505)

Адрес: г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 2.

Е.А. Антошина – Министр финансов Республики Карелия.

Телефон: (8-8142) 71-64-00;

Адрес: г. Петрозаводск, просп. Ленина, д.19.

С.В. Хазанович – Председатель Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам.

Телефон: (8-8142) 77 79 49;

Адрес: г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 8А.

О.Е. Поляков – Председатель Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Телефон: (8-8142) 59-90-77, 76-30-40;

Адрес: г. Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д.10.

В.К. Гуртова – Начальник Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия.

Телефон: (8-8142) 59-58-49 (доб.101 и 106);

Адрес: г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 8.

Н.Н. Кушнерова – исполняющий обязанности Начальника Управления труда и занятости Республики Карелия.

Телефон: (8-8142) 44 58 40;

Адрес: г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 25, 5 этаж.

В.Н. Гробов – Начальник Управления Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых судей.

Телефон: (8-8142) 76-96-57;

Адрес: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 13.

Т.В. Тимофеева – Начальник Управления записи актов гражданского состояния Республики Карелия.

Телефон: (8-8142) 59-49-01;

Адрес: г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 13.

В иных исполнительных органах Республики Карелия прием будут проводить заместители руководителей.

Обращаем внимание, что для участия в личном приеме заявителю необходимо будет предъявить паспорт гражданина Российской Федерации.

Ветераны войн, инвалиды всех категорий, предварительно записавшиеся на прием, принимаются вне общей очереди.