Две легковушки не поделили перекресток в самом центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Вчера днем на проспекте Ленина произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Видео аварии, произошедшей на проспекте Ленина 12 апреля в 14.15, появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Инцидент попал на камеру наружного наблюдения компании «Ситилинк».

Сама авария произошла на перекрестке проспекта Ленина и улицы Герцена. Один из участников ДТП ехал по проспекту в сторону озера, в то время как другой двигался наперерез ему по улице Герцена. Встреча произошла почти в центре перекрестка.

Автомобили в результате аварии получили механические повреждения. Информации о пострадавших нет.