В Минобразования и спорта Карелии ответили на популярные вопросы

Специалисты рассказали, как и на что можно оформить налоговый вычет.

Документы на включение в перечень физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта 2024 года, можно подать до 1 октября, рассказали специалисты Министерства образования и спорта Карелии.

«Обращаем внимание, что физкультурно-спортивные организации, индивидуальные предприниматели, включенные в Перечень 2023 года, повторно подают документы для включения в Перечень на новый год», — написали в паблике ведомства.

Как напомнили в источнике, с 2023 года налоговый вычет за занятия физкультурой и спортом можно получить через личный кабинет портала «Госуслуги» или непосредственно в территориальном управлении ФНС.

«Получить вычет можно не только за себя, но и за детей. Максимальная сумма трат, с которых можно будет получить налоговый вычет, составит 120 тысяч рублей, а максимальная сумма вычета составит 15,6 тысячи рублей», — отметили в сообществе.

Вычет можно оформить на услуги по физподготовке и физическому развитию, услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, включенных в первый раздел Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, а также в календарные планы физкультурных и спортивных мероприятий субъектов РФ и муниципальных образований.

Кроме того, оформить вычет можно на услуги по разработке тренировочных планов и программ занятий физкультурой.