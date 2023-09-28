Сильно ли на вас сказалось подорожание бензина?

В столице Карелии за 3 месяца цены на топливо поднялись до 20%.

Минувшее лето основательно встряхнуло топливный рынок Карелии, да и всей страны. Цены на бензин и дизельное топливо, до того поднимавшиеся в рамках общей инфляции, за три летних месяца 2023 года буквально взлетели вверх.

Исследование «Столицы на Онего» показало, что на разных АЗС Петрозаводска цены на бензин за лето поднялись до 20%.

Повышение цен как в Петрозаводске, так и в районах республике оказалось настолько резким, что для многих автомобилистов встал вопрос, как вообще заправлять машины.

Между тем, и заправки, особенно не относящиеся к крупным сетям, оказались перед угрозой закрытия. Причиной этого стало значительное и долговременное повышение оптовых цен на топливо.

О серьезности ситуации говорит тот факт, что в России ввели ограничение на вывоз топлива за рубеж. Недавно в стране начали возбуждать уголовные дела из-за цен на бензин.

«Столица на Онего» проводит опрос среди своих читателей, чтобы выяснить, серьезно ли сказалось на жизни петрозаводчан и жителей республики повышение цен на бензин.