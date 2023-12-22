Энергетики Карелии борются за свет в Лахденпохском районе

Энергетики Карелии продолжают восстанавливать электроснабжение в Лахденпохском районе.

Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение в нескольких населенных пунктах Лахденпохского района после отключения воздушных линий, сообщили местные власти.



Температурные «качели» с переходом через ноль градусов приводят к повторным технологическим нарушениям, рассказали в официальном паблике района.



Работают шесть бригад на девяти единицах спецтехники. Специалисты будут работать до полной ликвидации последствий стихии.



Энергетики просят жителей района строго соблюдать правила техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередач. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров и самостоятельно восстанавливать электроснабжение.



Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-220-0-220.

Ранее в паблике также сообщили,что в понедельник учебный процесс в Райваттальской и Элисенваарской школах будет проходить в обычном режиме, занятия не отменены. Обе школы подключены к линиям электропередач,которые не входят в зону аварийных повреждений.