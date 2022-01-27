Аэропорт «Петрозаводск» примет на работу 32 авиадиспетчеров после обучения

Рост числа авиарейсов через аэропорт «Петрозаводск» потребовал увеличения численности персонала командно-диспетчерского пункта, предназначенного для организации полётов.

Как сообщили в правительстве Карелии, в пункте будут работать более 100 человек, из них — 32 диспетчера, которые сейчас проходят обучение.

Завершается строительство нового здания командно-диспетчерского пункта. В здании полностью смонтировано современное оборудование для управления гражданской авиацией: диспетчерские и навигационные пульты, комплексы документирования и воспроизведения информации, тренажеры.

Перевод авиарейсов на полное управление из нового здания запланирован на 21 апреля 2022 года.