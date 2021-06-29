Аферисты не дали жительнице Карелии спокойно уехать в Финляндию

Полиция Петрозаводска проверяет заявление жительницы города, лишившейся денег при попытке уехать в соседнюю страну, сообщили в МВД Карелии.

От рук аферистов пострадала 53-летняя жительница карельской столицы. Она обратилась в полицию Петрозаводску и рассказала, что у неё обманом выманили крупную сумму денег.

Заявительница объяснила, что в одной из групп по поиску попутчиков в популярной социальной сети она разместила объявление о планируемой поездке в Финляндию. На него откликнулась незнакомка и также в соцсети сообщила горожанке, что в ближайшее время по данному маршруту намечен автобусный рейс. Петрозаводчанку устроила дата поездки и стоимость услуги – около 5 тысяч рублей. Тогда некая «Анна» уведомила, что оплату необходимо произвести заранее в полном объёме. Горожанка согласилась и перевела деньги на указанный номер карты.

Однако затем поставщица услуги написала жительнице Петрозаводска, что произошёл сбой и платёж не прошёл. Для возврата денежных средств горожанка должна была ещё раз перевести на счёт 5 тысяч рублей. Желавшая уехать в соседнюю страну женщина выполнила требование, но и в этот раз оплата, по данным собеседницы, не состоялась. Горожанка совершила ещё несколько переводов, а затем в банковском онлайн-приложении обнаружила, что лишилась более 34 тысяч рублей. В этот момент женщина поняла, что была обманута.

В настоящее время по заявлению проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.