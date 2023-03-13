Алексей Павлов снова стал первым замминистра природных ресурсов Карелии

Министр природных ресурсов и экологии Карелии Андрей Карпилович назначил своего заместителя Алексея Павлова первым замом.

Как стало известно «Столице на Онего», 2 марта министр природных ресурсов и экологии республики Андрей Карпилович назначил своего заместителя Алексея Павлова первым замом.

Напомним, что майор милиции в отставке Алексей Павлов, которому 24 сентября должно исполниться 50 лет, ранее работал в Управлении по борьбе с экономическими преступлениями МВД Карелии. Здесь он курировал так называемую «лесную» сферу. И не случайно в 2008 году уволившийся из органов внутренних дел Павлов, пришел на работу в министерство лесного комплекса (ныне — Минприроды), где дорос до первого замминистра.

Однако в 2021 году эту должность с понижением занял бывший глава Минприроды Алексей Щепин, которого суд столицы Бурятии Улан-Удэ признал виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к 4 годам лишения свободы условно. А прокуратура Бурятии, где до приезда на работу в Карелию в 2017 году Алексей Щепин руководил республиканским агентством лесного хозяйства, предъявила осужденному за вырубку леса на Байкале Щепину, иск о возмещении ущерба на сумму 52 миллиона рублей, который впоследствии был снижен до 28,8 млн рублей. После этого проработавший министром четыре года Алексей Щепин, был вынужден покинуть этот пост и, повторим, стал первым замминистра. А Алексея Павлова назначили просто заместителем министра.

30 ноября 2022 года Алексей Щепин и вовсе уволился из Минприроды по собственному желанию. После этого Алексей Павлов снова стал первым замминистра.

Что касается освободившейся должности заместителя министра, то на сегодняшний день она остается вакантной. В этой связи любопытно, что некоторое время назад этот пост пророчили имеющей высшее юридическое образование главе администрации Пряжинского национального муниципального района Оксане Гаврош. Но сама Оксана Михайловна сообщила журналисту «Столице на Онего», что она продолжает «заниматься работой в своем любимом Пряжинском районе». А министр природных ресурсов Андрей Карпилович, у которого мы также поинтересовались кандидатурой его возможного заместителя, сказал, что сейчас он находится в командировке и «по телефону не может обсуждать этот вопрос».

В настоящее время Алексей Павлов исполняет обязанности министра природных ресурсов республики.