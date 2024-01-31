Назначен новый министр имущественных и земельных отношений Карелии

С 1 февраля Минимущества республики возглавил новый руководитель.

С 1 февраля указом главы Карелии назначен новый министр имущественных и земельных отношений республики — Седлецкий Сергей Васильевич. Об этом сообщили в министерстве.

Послужной список нового члена республиканского Правительства включает несколько руководящих должностей. В частности, Сергей Седлецкий возглавлял «Олонецкий техникум», несколько лет работал на должности замглавы администрации Пряжинского района, после — занимал пост замминистра здравоохранения Карелии.

Помимо этого, в 2022 году Сергей Седлецкий возглавлял МФЦ Карелии, а в 2023 — госучреждение «Управление земельными ресурсами».

Директором Управления земельными ресурсами назначена Янина Иванова, которая ранее занимала должность заместителя директора, уточнили в министерстве.