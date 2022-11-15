Осужденный за вырубку леса на Байкале замглавы Минприроды Карелии Щепин покинул свой пост

Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Сегодня, 30 ноября, последний рабочий день для замглавы Минприроды республики Алексея Щепина в ведомстве. Причина - заявление об увольнении по собственному желанию.

Коллектив Минприроды Карелии с сожалением прощается с Алексеем Александровичем и благодарит его за работу.

В ведомстве напомнили, в мае 2017 года Алексей Щепин был назначен иинистром природных ресурсов и экологии республики Карелия, с 2021 года замещал должность первого заместителя министра.

«Благодаря непосредственному участию Алексея Александровича была обновлена материально-техническая база лесничеств, Минприроды Карелии, увеличены объемы лесовосстановительных работ в регионе, проведена реструктуризация Карельского центра охраны и защиты лесов, выведено из банкротства учреждение по выращиванию сеянцев АУ РК «Кареллесхоз», - отметили в министерстве. - Значительное внимание Алексей Александрович уделял профессиональному развитию специалистов лесного комплекса - Карелия становилась центром для других регионов в обсуждении и демонстрации своих достижений и наработок. Так, в 2017 году Петрозаводск стал соревновательной площадкой для лесорубов со всей России - в сентябре в столице прошли Всероссийские соревнования среди вальщиков леса. Летом 2018 года в Карелии прошел Национальный лесной форум, а в 2019 году впервые прошла Спартакиада работников лесных отраслей Карелии».

В Минприроды пожелали Алексею Щепину успехов, здоровья, энергии и поблагодарили за годы работы, посвященные Карелии.

«Надеемся, Алексей Александрович будет с теплом вспоминать время работы в Минприроды Карелии», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее глава республики Артур Парфенчиков подписал Распоряжение о поощрении первого заместителя Минприроды республики Алексея Щепина почетным знаком «За вклад в развитие Республики Карелия».

Напомним, суд столицы Бурятии Улан-Удэ признал Алексея Щепина виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к 4 годам лишения свободы условно.

По версии следствия, 10 лет назад, занимая должность руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии, Щепин способствовал выделению земли частной фирме в водоохраной территории Байкала.

Суд освободил его от наказания в связи с истечением срока давности. Вместе с тем, прокуратура Республики Бурятия предъявила к Щепину иск о возмещении ущерба на сумму 52 миллиона рублей, который впоследствии был снижен до 28,8 млн. рублей.