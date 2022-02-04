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Первый замглавы Минприроды Карелии Алексей Щепин: «Я по-прежнему убежден в своей полной невиновности»

Новости. Общество
15:19, 09 Февраля 2022
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

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Прокуратура Бурятии снизила финансовые претензии к бывшему руководителю лесного ведомства этой республики Алексею Щепину с 52,6 миллиона рублей до 28,8 миллиона.

Во вторник, 8 февраля, судья петрозаводского городского суда Илона Шишкарева продолжила рассмотрение исковых требований прокуратуры республики Бурятия к экс-министру природных ресурсов и экологии Карелии Алексею Щепину, проходящему по этому гражданскому делу ответчиком.

Напомним, что ранее апелляционная инстанция Верховного суда Бурятии оставила в силе решение суда столицы республики Улан-Удэ, который признал Щепина виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к 4 годам лишения свободы условно. По версии следствия, почти 11 лет назад, когда Алексей Щепин возглавлял агентство лесного хозяйства Бурятии, он поспособствовал выделению частной фирме лесного участка в водоохранной территории озера Байкал, что, по мнению правоохранителей, нанесло ущерб его экосистеме.

Суд освободил Алексея Щепина от наказания в связи с истечением срока давности. При этом прокуратура Бурятии предъявила к нему иск о возмещении ущерба на сумму 52,6 миллиона рублей, который сейчас и рассматривает петрозаводский суд.

Как рассказали «Столице на Онего» в суде, прокуратура Бурятии снизила предъявляемую Щепину сумму ущерба до 28,8 миллиона рублей. Однако сам Алексей Щепин в настоящее время пытается отменить обвинительный приговор суда, после которого последовал прокурорский иск о возмещении ущерба, в вышестоящей кассационной инстанции.

«Рассмотрение жалобы, которую я подал в Кемеровский кассационный суд, запланировано на конец февраля, - сообщил журналисту «Столицы на Онего» первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин. – Повторю еще раз, что я не способствовал выделению лесного участка, а только подписал приказ об утверждении положительного заключения группой авторитетных экспертов на разработку здесь песчано-гравийного месторождения. Поскольку я по-прежнему убежден в своей полной невиновности, то заявил в суде ходатайство об отложении рассмотрения иска прокуратуры Бурятии до решения кассационной инстанции».

Следующее заседание суда запланировано на 14 марта.

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