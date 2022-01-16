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Суд Петрозаводска рассмотрит иск прокурора Бурятии к замминистра природы Карелии Щепину о взыскании 52 млн рублей

Новости. Общество
07:50, 17 Января 2022
фото: © Минприроды Карелии

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Иск прокурора Бурятии к Алексею Щепину о взыскании в пользу РФ ущерба, причиненного преступлением, будет рассмотрен в Петрозаводском городском суде в феврале.

На сайте горсуда Петрозаводска сообщается, что 8 февраля в 14.00 состоится судебное заседание по иску прокуратуры Республики Бурятия к замминистру природных ресурсов и экологии Алексею Щепину о взыскании в пользу Российской Федерации ущерба, причиненного преступлением, в размере свыше 52 миллионов рублей.

Как сообщалось ранее, апелляционная инстанция оставила в силе решение суда столицы Бурятии Улан-Удэ, который признал Щепина виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к 4 годам лишения свободы условно. По версии следствия, 10 лет назад, занимая должность руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии, Щепин способствовал выделению земли частной фирме в водоохраной территории Байкала.  

Суд освободил его от наказания в связи с истечением срока давности. Вместе с тем, прокуратура Республики Бурятия предъявила к Щепину иск о возмещении ущерба на сумму 52 миллиона рублей.  В связи с вступлением приговора суда в силу ему придется выполнять это требование.

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