Суд Петрозаводска рассмотрит иск прокурора Бурятии к замминистра природы Карелии Щепину о взыскании 52 млн рублей

Иск прокурора Бурятии к Алексею Щепину о взыскании в пользу РФ ущерба, причиненного преступлением, будет рассмотрен в Петрозаводском городском суде в феврале.

На сайте горсуда Петрозаводска сообщается, что 8 февраля в 14.00 состоится судебное заседание по иску прокуратуры Республики Бурятия к замминистру природных ресурсов и экологии Алексею Щепину о взыскании в пользу Российской Федерации ущерба, причиненного преступлением, в размере свыше 52 миллионов рублей.

Как сообщалось ранее, апелляционная инстанция оставила в силе решение суда столицы Бурятии Улан-Удэ, который признал Щепина виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к 4 годам лишения свободы условно. По версии следствия, 10 лет назад, занимая должность руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии, Щепин способствовал выделению земли частной фирме в водоохраной территории Байкала.

Суд освободил его от наказания в связи с истечением срока давности. Вместе с тем, прокуратура Республики Бурятия предъявила к Щепину иск о возмещении ущерба на сумму 52 миллиона рублей. В связи с вступлением приговора суда в силу ему придется выполнять это требование.