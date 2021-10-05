Осужденный за превышение полномочий замглавы Минприроды Карелии остается на своем посту

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин продолжает работать в этой должности, несмотря на вступление в силу приговора суда, признавшего его виновным в превышении должностных полномочий.

Об этом «Столице на Онего» сообщили в министерстве.

Никаких решений по поводу отставки замминистра руководитель ведомства не принимал, пояснили в Минприроды, комментируя публикации в СМИ о возможном увольнении Щепина.

Как сообщалось ранее, апелляционная инстанция оставила в силе решение суда столицы Бурятии Улан-Удэ, который признал Щепина виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к 4 годам лишения свободы условно. По версии следствия, 10 лет назад, занимая должность руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии, Щепин способствовал выделению земли частной фирме в водоохраной территории Байкала.

Суд освободил его от наказания в связи с истечением срока давности. Вместе с тем, прокуратура Республики Бурятия предъявила к Щепину иск о возмещении ущерба на сумму 52 миллиона рублей. В связи с вступлением приговора суда в силу ему придется выполнять это требование.

Ранее Щепин возглавлял министерство природных ресурсов и экологии Карелии, но когда дело дошло до суда, его понизили до должности заместителя.