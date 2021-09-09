Анна Лопаткина: «Общественный контроль за коммунальщиками станет более строгим»

Активисты ОНФ проводят рейды в столице Карелии, выявляя недоработки управляющих компаний.

За деятельностью управляющих компаний в Петрозаводске следит самый строгий и неподкупный контролер – жители города. Волонтеры Общероссийского Народного Фронта стали ревизорами, которые приходят туда, где появились проблемы. Адреса таких «тревожных точек» они узнают от жителей, в том числе по сообщениям в социальных сетях. Рейды по проблемным дворам и домам стали традиционными, это надежный способ заставить коммунальщиков работать более эффективно.

В Петрозаводске почти шесть десятков управляющих компаний, далеко не все они оперативно реагируют на просьбы жильцов. Ситуация меняется при помощи совместных рейдов надзорных органов и общественных активистов.

– Рейды проводятся специалистами Государственного комитета по строительному, жилищному и дорожному надзору по проблемным адресам, в связи с поступившими обращениями горожан, мы присоединяемся к ним в качестве независимых контроллеров, – говорит сопредседатель регионального штаба Общероссийского Народного Фронта в Республике Карелия, кандидат в депутаты Законодательного Собрания РК по Петрозаводскому избирательному округу № 7 от “ЕДИНОЙ РОССИИ” Анна Лопаткина. – Цель - заставить управляющие компании обратить внимание на жалобы жильцов. Требуем устранить замечания, затем непременно предоставить подписанный жителями акт выполненных работ. Спуску не даем!

Вот один из примеров: в августе поступило обращение от многодетной мамы, проживающей в доме № 4б по улице Ленинградской. «Прошу Вас о помощи, – написала она. – У нашего дома растет большое гнилое дерево. Огромные ветви, отрываясь при ветре, падают на крышу. Один кусок дерева упал и пробил крышу над моей квартирой, после чего меня неоднократно заливало дождем. Вода идет по электрическим проводам, вытекает на кухне и в коридоре. Боимся включать свет». К обращению были приложены фотографии произведенного управляющей компанией ремонта – кусок полиэтилена, придавленный по краям кусками досок.

– Естественно, мы не могли не откликнуться, – рассказывает Анна Лопаткина. – По результатам проведенной проверки управляющей организации выдано предписание: привести в порядок чердачное помещение, устранить сквозные отверстия и щели в кровле, выполнить ряд других работ.

Фотографии с рейда по проблемным домам Петрозаводска

Есть на счету карельских активистов Общероссийского Народного Фронта весьма важная победа – они заставили власти Петрозаводска снести полуразрушенный дом № 7 на улице Суоярвской. Аварийное здание 1954 года постройки после пожара грозило рухнуть, до него не было дела управляющей компании, прежде обслуживавшей этот дом.

Горожане наверняка помнят, как зимой активисты Общероссийского Народного Фронта в Карелии в рамках всероссийской акции «Снежный фронт» проводили мониторинг эффективности работы городских дорожных служб и управляющих компаний по уборке снега. Тогда общественники в Петрозаводске били тревогу не только по поводу плохо расчищенных улиц, обращали внимание на опасные для людей сосульки на крышах.

– Могу обещать, что общественный надзор за коммунальщиками мы продолжим, – гарантирует Анна Лопаткина. – Горожане всё более активны в социальных сетях, а ОНФ всегда готов откликнуться и заставить управляющие компании решать проблемы.

Из народной программы партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

«Усилить контроль со стороны государственных органов за управляющими компаниями (УК). Расширить перечень критериев, оснований для отзыва лицензий у УК, запретить УК оплачивать штрафы из средств жителей, повысить прозрачность работы УК».

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия по одномандатному избирательному округу № 7 Лопаткиной Анны Валерьевны.

