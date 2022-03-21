Артур Парфенчиков обсудил развитие агропромышленного комплекса Карелии с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым

Ключевые направления развития АПК региона глава Карелии Артур Парфенчиков обсудил с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым на встрече в Москве.

Итоги работы агропромышленного комплекса Карелии и перспективы его дальнейшего развития накануне обсудили министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и глава республики Артур Парфенчиков. Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Карелии, встреча прошла в Москве в Минсельхозе России.





Министр подчеркнул, что к началу посевной необходимо проконтролировать доступность всех основных видов материально-технических ресурсов. В настоящее время особую значимость приобретает вопрос ввода земель в сельхозоборот и развития мелиорации. В текущем году началась реализация соответствующей госпрограммы, и минсельхоз рассчитывает, что показатели в регионе по данному направлению будут улучшены.





Традиционно Карелия занимает одну из лидирующих позиций в стране в части производства аквакультуры. За 2021 год предприятия субъекта произвели почти 35 тыс. тонн продукции.

Отдельно стороны остановились на поддержке развития сельских территорий. В прошлом году республика участвовала в трех мероприятиях госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», кассовое освоение составило 100%. Минсельхоз России ожидает аналогичного результата и в этом году.