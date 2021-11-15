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Атаман из города горняков Карелии поделился новогодним рецептом

Новости. Общество
10:23, 29 Декабря 2021
фото: © 64-я параллель онлайн

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Атаман Городского казачьего общества «Костомукшское» Виктор Шлемов предложил блюдо для новогоднего стола.

По словам атамана Городского казачьего общества «Костомукшское» Виктора Шлемова, праздничных деликатесов у казаков немного. Блюда больше простые, без изысков. Но одно кушанье, подходящее для новогоднего стола, все же нашлось - картофель, запеченный с салом. Об этом пишет сетевое издание «64 параллель онлайн», где и публикуют рецепт праздничного гарнира.

Картошечка в мундире с салом

Вам понадобится:
Картофель — 10 штук;
Сало — 200 граммов (можно меньше или больше, ориентируемся по вкусу)
Соль
Перец

Как готовить:
1. Картофель тщательно моем, можно предварительно замочить или использовать железную щетку. Отмыть овощи нужно хорошо, ведь чистить мы их не будем.
2. Надрезаем клубни на глубину примерно ¾. Натираем солью.
3. Сало режем тонкими ломтиками и вставляем в надрезы.
4. Сверху присыпаем перцем, можно добавить немного розмарина или других трав.
5. Выкладываем на противень и отправляем в духовку на час-полтора, выпекаем при температуре 200 градусов. Готовность можно проверить тонким ножом: если лезвие легко входит, картофель готов.

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