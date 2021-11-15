Атаман из города горняков Карелии поделился новогодним рецептом

Атаман Городского казачьего общества «Костомукшское» Виктор Шлемов предложил блюдо для новогоднего стола.
По словам атамана Городского казачьего общества «Костомукшское» Виктора Шлемова, праздничных деликатесов у казаков немного. Блюда больше простые, без изысков. Но одно кушанье, подходящее для новогоднего стола, все же нашлось - картофель, запеченный с салом. Об этом пишет сетевое издание «64 параллель онлайн», где и публикуют рецепт праздничного гарнира.
Картошечка в мундире с салом
Вам понадобится:
Картофель — 10 штук;
Сало — 200 граммов (можно меньше или больше, ориентируемся по вкусу)
Соль
Перец
Как готовить:
1. Картофель тщательно моем, можно предварительно замочить или использовать железную щетку. Отмыть овощи нужно хорошо, ведь чистить мы их не будем.
2. Надрезаем клубни на глубину примерно ¾. Натираем солью.
3. Сало режем тонкими ломтиками и вставляем в надрезы.
4. Сверху присыпаем перцем, можно добавить немного розмарина или других трав.
5. Выкладываем на противень и отправляем в духовку на час-полтора, выпекаем при температуре 200 градусов. Готовность можно проверить тонким ножом: если лезвие легко входит, картофель готов.
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