Атлет из Петрозаводска покорил пьедестал на соревнованиях Северо-Запада по пауэрлифтингу

Кандидат в мастера спорта Артем Пивень выиграл чемпионат и первенство СЗФО в Вологодской области.

На соревнованиях в поселке Шексна спортсмен из клуба «Геркулес» Артем Пивень выиграл золотую медаль. В сумме трех упражнений он собрал 600 килограммов в весовой категории до 74 кг.



Присед — 230 кг, жим — 160 килограммов и тяга — 210 кг, рассказали в МУ «Дирекция спорта».



Атлет из Петрозаводска поднялся в своей весовой категории на высшую ступень пьедестала, а сборная нашей республики заняла третье общекомандное место.



Пивень тренируется под руководством наставника спортивного клуба «Геркулес» Олега Ерохина.



