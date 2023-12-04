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Атлет из Петрозаводска покорил пьедестал на соревнованиях Северо-Запада по пауэрлифтингу

Новости. Спорт
12:24, 06 Декабря 2023
фото: © паблик ВК «МУ «Дирекция спорта»

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Кандидат в мастера спорта Артем Пивень выиграл чемпионат и первенство СЗФО в Вологодской области.

На соревнованиях в поселке Шексна спортсмен из клуба «Геркулес» Артем Пивень выиграл золотую медаль. В сумме трех упражнений он собрал 600 килограммов в весовой категории до 74 кг.

Присед — 230 кг, жим — 160 килограммов и тяга — 210 кг, рассказали в МУ «Дирекция спорта». 

Атлет из Петрозаводска поднялся в своей весовой категории на высшую ступень пьедестала, а сборная нашей республики заняла третье общекомандное место.

Пивень тренируется под руководством наставника спортивного клуба «Геркулес» Олега Ерохина.

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