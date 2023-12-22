Каратист из Карелии показал лучшую технику на всероссийском фестивале «Юный мастер»

В Москве прошел всероссийский детско-юношеский фестиваль киокусинкай.

Как сообщили в пресс-службе карельского Минобразования и спорта, в российской столице состоялся детско-юношеский фестиваль киокусинкай «Юный мастер» на кубок ДОСААФ России. Турнир провели в 22 раз.



В соревнованиях участвовали более 300 спортсменов из разных регионов страны.



Первое место и приз «За лучшую технику» в возрастной категории 14-15 лет до 45 килограммов завоевал петрозаводчанин Матвей Вологдин.



Его тренирует известный мастер Анатолий Кукшиев.