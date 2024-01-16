Автобус сбил перебегавшего дорогу пешехода в центре Петрозаводска

Жесткая авария произошла на Комсомольском проспекте.

Перебегавшего проезжую часть в неположенном месте пешехода сбили сегодня утром, 18 января, на Комсомольском проспекте.

ДТП произошло в 9.27 утра в районе перекрестка с набережной Ла-Рошель и Красноармейского моста. Инцидент попал на камеру наблюдения компании «Ситилинк».

Судя по видео, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Достигнув середины разделительной полосы, он побежал, однако попал под двигавшийся со стороны центра города автобус П. З. Автобус занесло во время попытки затормозить и развернуло поперек проезжей части. После аварии человек остался лежать на дороге без движения.

Подробности ДТП уточняются.