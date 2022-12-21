Автобусные рейсы «Петрозаводск–Суоярви» отменяются

Автовокзал сообщил об отмене рейсов «Петрозаводск-Суоярви» 22 декабря в 7.05.

В паблике «Карелавтотранса» сообщается, что 22 декабря рейсы по маршруту № 522 «Петрозаводск – Суоярви» отправлением из Петрозаводска в 7.05 и 14.15 (из Суоярви в 10.30 и 18.00) выполняться не будет.

«Пассажиры могут вернуть билеты по месту его приобретения с возвратом 100 процентов стоимости билета», - говорит в паблике.

Перевозчик принес извинения за доставленные неудобства!

Ранее сообщалось, что с 21 декабря внесены изменения в маршруты следования автобусов Заозерского направления.