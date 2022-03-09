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Автоинспекторы поймали в Петрозаводске 12 пьяных водителей за выходные

Новости. Общество
13:27, 14 Марта 2022
фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска

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Госавтоинспекция столицы Карели подвела итоги рейдов «Контроль трезвости».

В выходные дни автоинспекторы отстранили от управления 12 нетрезвых водителей. В отношении нарушителей составлены административные материалы, направлены в суд, сообщили в Госавтоинспекции города.

В ГИБДД напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения нарушителей ожидает штраф в размере 30000 рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную группу по телефонам: 715-900, 78-44-44.

Ранее сообщалось, три человека получили травмы в результате «пьяного ДТП» в районе Карелии.

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