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Автоинспекторы с начала года поймали на дорогах Карелии больше 2 тысяч водителей без прав

Новости. Общество
11:59, 19 Декабря 2021
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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Сотрудники ГИБДД отстранили от управления автомобилем в районах Карелии очередных нарушителей.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, с начала 2021 года в республике были отстранены от управления автотранспортом 2400 водителей, не имеющих водительских прав.

В Кондопожском районе автоинспекторы пресекли нарушение 36-летним мужчиной, который находился за рулем автомобиля, не имея права управления.

В Медвежьегорском районе был отстранен водитель, у которого истек срок действия водительского удостоверения.

Нарушители были привлечены к административной ответственности, им гроз0ит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

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