Автомобили устроили аварию в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

У железнодорожного вокзала в карельской столице столкнулись два автомобиля.
ДТП с участием двух автомобилей произошло в Петрозаводске на пересечении улицы Красноармейская и проспекта Ленина третьего марта, в четверг. Об этом информирует сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Столкновение произошло, когда один из автомобилистов выезжал на перекрёсток со стороны железнодорожного вокзала. В это время второй участник ДТП выезжал на перекрёсток, двигаясь по улице Красноармейская со стороны улицы Шотмана.
Момент аварии зафиксировала камера компании «Ситилинк».
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