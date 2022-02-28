Автомобили устроили аварию в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

У железнодорожного вокзала в карельской столице столкнулись два автомобиля.

ДТП с участием двух автомобилей произошло в Петрозаводске на пересечении улицы Красноармейская и проспекта Ленина третьего марта, в четверг. Об этом информирует сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Столкновение произошло, когда один из автомобилистов выезжал на перекрёсток со стороны железнодорожного вокзала. В это время второй участник ДТП выезжал на перекрёсток, двигаясь по улице Красноармейская со стороны улицы Шотмана.

Момент аварии зафиксировала камера компании «Ситилинк».