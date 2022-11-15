Автовокзал Петрозаводска отменил пятничный рейс в райцентр Карелии

Автобус из Петрозаводска Пудож через Кондопогу в пятницу не пойдет.

В пятницу, 16 декабря рейс по маршруту № 525 «Петрозаводск - Пудож через Кондопогу», отправлением в 07:30 и № 525Э «Пудож – Петрозаводск» отправлением из Пудожа в 15:00 выполняться не будет. Об этом сообщается в официальном паблике автовокзала.

«Пассажиры могут сдать билеты по месту их приобретения с возвратом 100% стоимости билета», - говорится в сообщении.

Автовокзал приносит извинения за доставленные неудобства.