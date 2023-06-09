Байкеры пострадали в ДТП на юге Карелии

В воскресенье, 11 июня, водитель мотоцикла на скорости упал вместе с пассажиром на трассе «Кола», сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье, 11 июня, в 14.30, на 249 километре автодороги «Кола» в Сортавальском районе произошло ДТП.



По предварительным данным Госавтоинспекции Карелии, 32-летний водитель мотоцикла КТМ слишком разогнался и упал вместе с пассажиром.



Мотоциклисты получили травмы, но от госпитализации отказались.