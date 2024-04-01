Беломорский суд наказал мужчину за уклонение от надзора

02.04.2024 09:55
Без политики
Джаз рождается в душе, живет там, он не подвластен нотам и классическим музыкальным канонам, он во власти ритма и импровизации. Джазовая музыка сильна настоящим моментом, и момент этот зависит от музыканта: захочет-будет светлый добрый мир, наполненный любовью, а захочет-он в одночасье рухнет. Вот что такое джаз!
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