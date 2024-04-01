Беломорский суд наказал мужчину за уклонение от надзора

Мужчина выехал в Петрозаводск, где проживал до момента задержания полицией в 2023 году.

В феврале 2023 года 43-летний поднадзорный беломорчанин самовольно покинул место жительства в целях уклонения от административного надзора, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Мужчина выехал из Беломорска в Петрозаводск, где и проживал до момента задержания сотрудниками полиции в сентябре 2023 года.



Действия подсудимого суд квалифицировал как самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, совершенное в целях уклонения от административного надзора.



Подсудимый вину в преступлении признал полностью.



Беломорский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.