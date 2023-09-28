«Без шансов для голкипера!» - невероятный гол забил юный спортсмен Петрозаводска

«Вот она знаменитая петрозаводская пушка Александровского завода, выпускается прямо в девятку, без шансов для голкипера!», — резюмировал комментатор.



Напомним, в субботу, 30 сентября, на стадионе «Юность» в рамках Северо-Западной юношеской футбольной лиги прошли заключительные домашние матчи наших команд 2006, 2007 и и 2008 годов рождения.

Две игры закончились поражением, а матч команды 2006 года рождения принес победу — 3:1.



«Молодцы!» — похвалили юных спортсменов в соцсети.