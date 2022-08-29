Биатлонисты из Петрозаводска отправятся на Первенство России

Петрозаводские биатлонисты представят республику на Первенстве России, в котором примут участие сильнейшие в стране спортсмены-юниоры.

Сегодня, 14 сентября, под Рыбинском в Ярославской области стартует Первенство России среди юношей и девушек по летнему биатлону. В Центр лыжного спорта «Дёмино» прибыли лучшие молодые биатлонисты страны 17–18 лет. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

По информации Федерации биатлона Карелии, республику представляет команда петрозаводских спортсменов. Семен Прохоров, Илья Тарасов, Арсений Ткаченко, Вадим Фроленков, Егор Клевцов, Виктория Кузнецова и Ульяна Лобанова поборются за призовые места на лыжероллерной трассе с крутыми подъемами и спусками.

Завтра в Уфе начнется Первенство России по биатлону среди юниоров. Поборются за медали мастера спорта России по биатлону из Петрозаводска Ирина Соловьева и Ульяна Черепанова, сообщили в мэрии.