Бизнес-омбудсмен Карелии добилась ремонта дороги на самой окраине Петрозаводска

Благодаря вмешательству Елены Гнетовой, подрядчик привел в порядок Комбинатовскую улицу, рассказала бизнес-омбудсмен Карелии в соцсети.
К бизнес-омбудсмену республики Елене Гнетовой с коллективным письмом обратились представители бизнеса, чьи предприятия находятся в районе Шуйского шоссе, рядом с Комбинатовской улицей.
Предприниматели жаловались, что ремонт дорожного полотна там не проводился с 2010 года.
Из-за плохого состояния автомобильной дороги проезд к промышленным предприятиям и складским базам более 100 компаний затруднен.
Обратилась в адрес главы Петрозаводска Владимира Любарского. Вопрос решен, все необходимые работы выполнены.
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