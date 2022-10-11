Бизнес-омбудсмен Карелии добилась ремонта дороги на самой окраине Петрозаводска

Благодаря вмешательству Елены Гнетовой, подрядчик привел в порядок Комбинатовскую улицу, рассказала бизнес-омбудсмен Карелии в соцсети.

К бизнес-омбудсмену республики Елене Гнетовой с коллективным письмом обратились представители бизнеса, чьи предприятия находятся в районе Шуйского шоссе, рядом с Комбинатовской улицей.



Предприниматели жаловались, что ремонт дорожного полотна там не проводился с 2010 года.



Из-за плохого состояния автомобильной дороги проезд к промышленным предприятиям и складским базам более 100 компаний затруднен.



Обратилась в адрес главы Петрозаводска Владимира Любарского. Вопрос решен, все необходимые работы выполнены.