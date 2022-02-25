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Бизнесмен Дерипаска считает, что кризис из-за событий вокруг Украины может продлиться три года

Новости. Общество
22:00, 03 Марта 2022
фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Кризис в российской экономике на фоне ситуации вокруг Украины и новых санкций Запада может продлиться около трех лет, считает российский предприниматель Олег Дерипаска.

Его слова приводит ТАСС.

«Кризис минимум года на три. Жесточайший — умножайте кризис 1998 года на три», — сказал он в четверг на пленарном заседании Красноярского экономического форума. При этом он убежден, что выход из ситуации будет найден, особенно если учитывать накопленный страной опыт.

Дерипаска также подчеркнул необходимость поддержать население страны, которое, по его словам, «ни в чем не виновато».

Россия столкнулась с волной международных консолидированных санкций в конце февраля из-за начала военной операции на территории Украины. В частности, США и ЕС ввели санкции против российской банковской системы, ряд банков, включая ВТБ, «Открытие» и Промсвязьбанк, отключили от системы SWIFT. Кроме того, санкции коснулись госдолга и операций ЦБ РФ.

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