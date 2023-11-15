В Карелии простились с погибшим на СВО уроженцем республики

В Сортавальском районе Карелии попрощались с погибшим на спецоперации земляком.

О прощании с погибшим воином рассказали власти Сортавальского района.



В пятницу, 17 ноября, состоялась церемония прощания с участником специальной военной операции, младшим сержантом, уроженцем Карелии Максимом Николаевичем Удодовым. Максим Николаевич погиб на СВО.





Проводить в последний путь воина пришли его друзья и близкие, а также представители районного Совета ветеранов, администрации Сортавальского района, воинской части, где служил погибший, и сортавальцы, многие из которых были лично знакомы с Максимом Николаевичем.



Младший сержант Максим Удодов был водителем роты обеспечения 80-й отдельной мотострелковой арктической бригады. Ему был 41 год. Мужчина погиб 4 ноября в Херсонской области. Младший сержант Максим Николаевич Удодов награждён Орденом Мужества посмертно.



Пришедшие на церемонию прощания выразили соболезнования маме погибшего Ирине Владимировне, вдове Светлане Александровне и сестре Анне Николаевне.



Была объявлена минута молчания.



Максима Удодова похоронили на городском кладбище с воинскими почестями.



«Вечная слава Герою!» — написали в официальном паблике района.