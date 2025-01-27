Житель Сортавальского района награжден орденом Мужества посмертно

Алексей Пауливич Мянтюнен погиб 4 июля 2024 года в ходе СВО.

Указом президента России посмертно награжден орденом Мужества ефрейтор Алексей Пауливич Мянтюнен, сообщили в паблике администрации Сортавальского округа.

Алексей Мянтюнен был пулеметчиком и погиб в зоне СВО 4 июля 2024 года в боях за населенный пункт Новосёлки на донецком направлении. Ему было 33 года. 17 сентября прошла траурная церемония прощания.

Орден Мужества бабушке Алексея Полине Дмитриевне передал глава округа Сергей Крупин и военный комиссар по г. Сортавала и Лахденпохскому району Роман Поляков.

От имени всех жителей нашего округа приносим глубокие соболезнования Полине Дмитриевне, всем родным и близким.