Бизнесмен нелегально привез в один из районов Карелии 800 молодых кур

О повторном нарушении ветеринарного законодательства предпринимателем сообщили в Россельхознадзоре.
В результате мониторинга интернета сотрудники Россельхознадзора узнали о предстоящей несанкционированной продаже 22 июня на территории Прионежского района (село Заозерье, поселок Шуя, станция Шуйская) молодняка птицы.
Индивидуальный предприниматель — житель Ярославской области — оформил ветеринарные сопроводительные документы на вывоз из Вологодской области в Карелию 800 голов кур-молодок для продажи.
При этом у бизнесмена не было документов, разрешающих ввоз птицы в Прионежский район, а в заявленном месте продажи отсутствовали специально отведенные для этого площадки.
Предпринимателю и администрациям Шуйского и Заозерского сельских поселений были объявлены предостережения о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства, уточнили в Россельхознадзоре.
Напомним, в России сохраняется сложная эпизоотическая обстановка по гриппу птиц. Так, на 5 июня 2023 года было зарегистрировано 45 вспышек гриппа птиц, в том числе 7 — среди домашней и 38 — среди дикой и декоративной птицы.
Болезнь может вызывать высокую смертность зараженной птицы, близкую к 100%, заявили в ведомстве.
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