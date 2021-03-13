"Боднарчук даже не думал никуда скрываться"

Верховный суд Карелии оставил председателя Петросовета Геннадия Боднарчука под стражей до середины апреля, но обвиняемый в получении взятки надеется доказать, что не виновен.

Верховный суд Карелии рассмотрел апелляцию адвокатов председателя Петросовета Геннадия Боднарчука на решение городского суда Петрозаводска о продлении ему ареста до 16 апреля.

Напомним, обвиняемый в получении взятки в полтора миллиона рублей от своего бывшего заместителя Валерия Матвеева, Геннадий Боднарчук находится в СИЗО уже 8 месяцев. Защитники просили заменить меру пресечения, связанную с содержанием под стражей, на более мягкую - назначить Геннадию Боднарчуку домашний арест либо освободить под залог в 3 миллиона рублей.

Как передал корреспондент "Столицы на Онего", Геннадий Боднарчук участвовал в заседании Верховного суда Карелии по видеоконференцсвязи и поддержал жалобу адвокатов.

Его защитник Михаил Ямчитский рассказал, что у Геннадия Боднарчука нет загранпаспорта, нет иностранных счетов и недвижимости за пределами России, он не собирается скрываться от следствия за границей и оказывать давление на свидетелей (тем более, что главный из них – Валерий Матвеев уже осужден и находится в колонии).

Как рассказал Ямчитский, когда год назад по обвинению во взятке арестовали Валерия Матвеева, Боднарчук проходил по его делу свидетелем, и в течение нескольких месяцев по первому зову являлся к следователю, хотя был прекрасно осведомлен об интересе к его персоне со стороны правоохранительных органов.

- Он даже не думал никуда скрываться, - заявил Ямчитский.

Репортаж из зала суда читайте здесь.