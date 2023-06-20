Боевую экипировку собрались производить в здании бывшего училища в Петрозаводске

На базе бывшего профучилища №7 в Сулажгоре будут производить боевую экипировку, сообщили в Минимущества Карелии.

В здании на улице Жуковского, 32, бывшего профессионального училища № 7, организуют производство. Об этом сообщили в Минимущества Карелии. Училище закрыли в феврале 2010 года.



«Долгое время объект пустовал. В мае 2023 года состоялся аукцион на право аренды сроком на 15 лет. Его победителем признано научно-производственное предприятие «К-10», - сообщили в министерстве.



В здании разместят компании «Кримтех-10», научно-производственное предприятие «К-10», спортивно-стрелковый клуб «Потомок победителя».



«Производство средств индивидуальной бронезащиты, средств для огневой подготовки и амуниции – будет нашим основным направлением деятельности, также в планах проводить мероприятия для повышения профессиональной подготовки сотрудников специального назначения», - заявил руководитель «Кримтех-10» Сергей Жученко.



В прошлом году «Кримтех-10» запустил производство боевой экипировки и амуниции. В нем используются инновационные материалы, которые позволяют сделать продукцию с максимально высоким классом защиты и в то же время сохранить легкость и функциональность изделий, считают в Минимущества республики.