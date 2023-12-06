Цементум ускоряет темпы реализации инвестиционного проекта в Карелии

Кассационный суд республики Карелия оставил без изменения решения суда первой инстанции и апелляционного суда, предписывающие ООО «Онежский берег» устранить препятствия для транспортного судоходства в бухте Шокша в акватории Онежского озера.

Полноценный запуск производства на карьере «Шокшинский кварцит» — крупнейший инвестиционный проект Цементум в Республике Карелия.

Карьер находится на берегу Онежского озера и очень удобен с точки зрения логистики — доставка в центральные и северо-западные регионы РФ будет осуществляться водным транспортом. Общая сумма инвестиций в проект составит более 900 миллионов рублей, компания уже модернизировала производственные мощности и реконструировала причал для отгрузки продукции на транспортные суда. Начало работы предприятия на полную мощность будет способствовать реализации национальных проектов в области дорожного и инфраструктурного строительства.

До настоящего времени Цементум не мог работать в полную силу из-за невозможности осуществления логистики водным транспортом. В акватории озера установлены рыбоводческие садки, препятствующие проходу судов. Компания была вынуждена обратиться в Арбитражный суд Республики Карелия, который, рассмотрев обстоятельства дела, вынес в июне 2023 года решение в пользу Цементум. 11 сентября состоялся апелляционный суд, который оставил решение суда первой инстанции без изменений, а 6 декабря то же решение вынес и Кассационный суд — собственники садков обязаны устранить препятствия для судоходства.

Как только транспортное судоходство в бухте Шокша будет восстановлено, работы на карьере возобновятся в полном объеме. Сейчас Цементум ведет активную подготовку к запуску масштабного инвестиционного проекта, который обеспечит местное население рабочими местами и будет способствовать развитию социальной инфраструктуры региона. Скорейший старт добычи на карьере также поддерживают жители близлежащего поселка Кварцитный — представители компании уже получили множество обращений с вопросами о возможностях трудоустройства на предприятии.

В планах компании — строительство дробильно-сортировочного завода, приобретение парка мобильной техники, обновление другой инфраструктуры. Коме того, Цементум продолжает участвовать в реализации государственной программы развития газоснабжения и газификации Карелии, а также формирует региональный центр компетенций для подготовки высококвалифицированных специалистов горнорудной промышленности.