Боксер из Карелии вошел в число лучших на Северо-Западе России

Артемий Богданович завоевал серебро на Чемпионате СЗФО.
Как сообщили в Минспорта Карелии, кандидат в мастера спорта Артемий Богданович завоевал серебряную медаль на Чемпионате Северо-Западного федерального округа по боксу среди мужчин. Артемий оказался в числе лучших в весовой категории 67 кг.
В спорном поединке Артемий уступил своему сопернику из Архангельской области — мастеру спорта России Ярославу Безсолову.
В официальном паблике Артемия Богдановича и его тренера Николая Вакулу поздравили с достойным результатом.
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