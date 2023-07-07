Боксер из Карелии вошел в число лучших на Северо-Западе России

Артемий Богданович завоевал серебро на Чемпионате СЗФО.

Как сообщили в Минспорта Карелии, кандидат в мастера спорта Артемий Богданович завоевал серебряную медаль на Чемпионате Северо-Западного федерального округа по боксу среди мужчин. Артемий оказался в числе лучших в весовой категории 67 кг.

В спорном поединке Артемий уступил своему сопернику из Архангельской области — мастеру спорта России Ярославу Безсолову.

В официальном паблике Артемия Богдановича и его тренера Николая Вакулу поздравили с достойным результатом.