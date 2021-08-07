Боксеры в Петрозаводске получили новые груши

Новое оборудование в Дом бокса Петрозаводска поступило по нацпроекту «Демография».

Петрозаводская спортшкола №5 продолжает доукомплектовывать спортивные отделения - на днях боксеры получили новые груши для тренировок. Оборудование установят в Доме бокса, сообщает паблик Спорт - норма жизни в Карелии.



Напомним, на сегодняшний день в спортивной школе занимается 700 ребят, из них боксом - 156 спортсменов.



По линии нацпроекта в 2020 году спортшкола №5 закупила тренажеры, ковер для самбо, тренировочное оружие для единоборств, спортивный инвентарь и экипировку для занятий. Кроме того, ведущие спортсмены получили возможность выехать на учебно-тренировочные сборы и соревнования всероссийского и международного уровней.