Более 200 деревьев сняли с поврежденных ветром ЛЭП

Последствия непогоды на сетях АО "Прионежская сетевая компания'' устранены.

В результате шквалистых порывов ветра, падений деревьев на провода, сильного ливня в Прионежском, Кондопожском, Олонецком, Медвежьегорском, Лахденпохском, Сортавальском и Лоухском районах с 21 по 23 августа были повреждены линии электропередачи напряжением 6, 10 и 0,4 кВ.

Наиболее сильно от стихии пострадал Прионежский район, там было зафиксировано 39 отключений.

Поздно вечером 23 августа все повреждения на ЛЭП были устранены. В настоящее время ведётся работа по подключению к электроэнергии потребителей.

"Ремонтно-восстановительные работы, начиная с вечера 21 августа, велись круглосуточно. Были задействованы все наши ремонтные бригады, специальная техника, - рассказали в Центральной диспетчерской службе АО "ПСК". - С проводов линий электропередачи было снято более 200 упавших от сильного ветра деревьев. В кратчайшие сроки наши специалисты заменили на ЛЭП более 30 опор".

Как отметили в компании, оперативному устранению в электросетях Прионежской сетевой компании способствовало наличие всех необходимых материалов в аварийном запасе на электросетевых участках.

Руководство АО "ПСК" приносит извинения потребителям за доставленные неудобства во время ремонтных работ.