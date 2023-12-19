Аэропорт Петрозаводска не принимает самолеты из-за метели

Утренний рейс Москва-Петрозаводск, который должен был приземлиться в аэропорту в 10.50, вначале задержался на вылете из Москвы, а после не смог приземлиться из-за сильной метели.

Как сообщили наши коллеги из «МК в Карелии», в среду, 20 декабря, утренний рейс авиакомпании «Северсталь» - Москва-Петрозаводск, который должен был приземлиться в аэропорту Бесовца в 10.50, вначале задержался на вылете из Москвы, а после, уже к 15.00, прилетев в столицу Карелии, из-за сильной метели не смог совершить посадку.



«В течение продолжительного времени он летал над городом, а потом ушел в Череповец. Сейчас мы находимся в Череповце и не знаем, что делать дальше», - сообщили «МК в Карелии» пассажиры.

Коллеги обратились за комментариями в аэропорт «Петрозаводск», где сотрудники объяснили, что на данный момент погода не позволяет принимать самолеты, а те пассажиры, которые сейчас находятся в Череповце могут задать все вопросы непосредственно к авиаперевозчику – компании «Северсталь».