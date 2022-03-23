Более 200 километров федеральных трасс отремонтируют в Карелии и Мурманской области

В Упрдоре «Кола» рассказали о планах по ремонту федеральных автодорог в 2022 году.

По информации Управления, капитальный ремонт, итогом которого станет заметное качественное изменение, затронет самый сложный участок дороги А-137 («Кола» Тикша– Ледмозеро–Костомукша–граница с Финляндской Республикой) — с 0 по 25 км. Здесь запланировано полное обновление с усилением основания и укладкой асфальтобетонного покрытия, устройство водоотвода, установка новых дорожных знаков, ограждений, обустройство остановочных площадок общественного транспорта, кюветов, нанесение разметки.

Начнется капремонт еще двух участков этой дороги: с 76 по 92 и с 92 по 106 км (завершение работ предусмотрено в 2023 году), намечено устройство тротуаров и системы наружного освещения вдоль трассы на территории поселка Тикша.

Также в рамках капремонтов обновится проходящая вдоль побережья Онежского озера от границы Ленобласти до Петрозаводска автодорога А-215. Здесь на участке с 100 по 113 км предусмотрено обустройство земляного полотна и дорожной одежды, укладка двух слоев асфальтобетона, устройство водоотвода и локальных очистных сооружений, а железобетонные водопропускные трубы заменят на новые — из легкого и прочного стеклокомпозита. Помимо этого, запланирована установка новых дорожных знаков и 680 метров металлического оцинкованного барьерного ограждения, нанесение горизонтальной разметки. Намечено начало капитального ремонта еще двух участков А-215 — с 74 по 100 км.

В наступившем строительном сезоне завершится стартовавший в прошлом году капремонт участка трассы «Кола» в Олонецком районе Карелии, и начнутся ремонтные работы на нескольких участках этой автодороги: в Беломорском и Лоухском районах, а также в Мурманской области — вблизи Мончегорска и в Кольском районе (общая протяженность около 100 км).

На трассе А-121 «Сортавала» в Карелии в рамках запланированных ремонтов обновят участок в Пряжинском районе, а на проходящем через город Пудож участке автодороги А-119 («Вологда — Медвежьегорск — автодорога Р-21 «Кола») будут восстановлены пешеходные тротуары.

В Упрдоре «Кола» напомнили, в этом году также продолжится строительство идущего в обход деревень Маньга и новая Маньга участка автодороги «Сортавала» в Карелии и реконструкция участка дороги «Подъезд к г. Североморску» в Мурманской области.